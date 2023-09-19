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        Edirne'de jandarma bulduğu sahipsiz yavru köpekleri barınağa teslim etti

        Edirne'de jandarma ekibi, yol kenarında bulduğu sahipsiz 5 yavru köpeği tedavi ve bakımları için barınağa götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:17
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        Edirne'de jandarma bulduğu sahipsiz yavru köpekleri barınağa teslim etti
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        Edirne'de jandarma ekibi, yol kenarında bulduğu sahipsiz 5 yavru köpeği tedavi ve bakımları için barınağa götürdü.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), devriye sırasında Edirne-Süloğlu yolunda terk edilmiş 5 yavru köpek buldu.

        Ekip tarafından alınan yavru köpekler, tedavi ve bakımlarının yapılması için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına teslim edildi.

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