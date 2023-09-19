Edirne'de jandarma bulduğu sahipsiz yavru köpekleri barınağa teslim etti Edirne'de jandarma ekibi, yol kenarında bulduğu sahipsiz 5 yavru köpeği tedavi ve bakımları için barınağa götürdü.

Edirne'de jandarma ekibi, yol kenarında bulduğu sahipsiz 5 yavru köpeği tedavi ve bakımları için barınağa götürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), devriye sırasında Edirne-Süloğlu yolunda terk edilmiş 5 yavru köpek buldu.

Ekip tarafından alınan yavru köpekler, tedavi ve bakımlarının yapılması için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına teslim edildi.