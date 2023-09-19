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        Edirne'de yasa dışı yayın yapan 367 internet sitesi erişime kapatıldı

        Edirne'de siber suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 367 internet sitesi erişime kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:00
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        Edirne'de yasa dışı yayın yapan 367 internet sitesi erişime kapatıldı
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        Edirne'de siber suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 367 internet sitesi erişime kapatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, maddi ve manevi kayıplara neden olan siber suçların engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu ve uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama, zararlı yazılım ve sağlık için tehlikeli madde teminine yönelik paylaşımda bulunduğu tespit edilen 367 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişime kapatıldığı kaydedildi.

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