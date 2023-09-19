Edirne Valisi Sezer, Belediye Başkanı Gürkan ve ETSO'yu ziyaret etti Edirne Valisi Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Edirne Valisi Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezer için Edirne Belediye Bandosu eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

Törende Edirne belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de yer aldı.

Vali Sezer, kendisini karşılayanları selamladıktan sonra Gürkan ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Gürkan, Vali Sezer'e Türkiye'de 123 yıldır kesintisiz belediye binası olarak kullanılan tek tarihi bina olan Edirne Belediyesi'ni gezdirerek, Atatürk Odası ve tarihi belediye binası hakkında bilgiler verdi.

- ETSO ziyareti

Vali Sezer Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret ederek burada sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Sezai Irmak, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Sezer ile kentin ekonomisi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Irmak, faaliyetleri hakkında Sezer’e bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Irmak, Vali Sezer'e Edirnekari tablo armağan etti.