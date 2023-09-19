Küresel ısınmayla balıkların göç yollarının değişmesi Türkiye'deki balık avcılığını olumsuz etkiliyor

Küresel ısınma nedeniyle balıkların göç yollarının değişmesinin Türkiye'de balık avcılığını olumsuz etkilediği bildirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası Tarım, Yaşam Bilimleri ve Biyoloji Kongresi"ne katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk, AA muhabirine küresel ısınmanın denizlerdeki canlı yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Çevresel etkiler ve balıkçılık üzerine araştırmalar yapan Ertosluk, deniz suyundaki ısınma nedeniyle balıkların göç davranışlarının değiştiğini ifade etti.

Ertosluk, küresel ısınmanın denizlerdeki etkilerinin Türkiye'de ciddi şekilde hissedildiğini anlatarak, Türkiye'de son 3 yılda balık avcılığının yetiştiriciliğin gerisinde kaldığına dikkati çekti.

Bunun ana sebebinin küresel ısınma olduğunu dile getiren Ertosluk, "Küresel ısınma sadece ülkemizi değil diğer ülkeleri de etkiliyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak su sıcaklığının artmasından dolayı balıkların göç davranışlarında farklılıklar oluşmaya başladı. Artık balıkların daha soğuk sulara göç etme eğilimleri başladı. Kuzey enlemlere doğru bir gidiş var. Bu yüzden ülkemiz denizlerinde balık stokları azalmış durumda ve bunun beraberinde avcılık azalıyor." dedi.

Ertosluk, deniz suyunun ısınması nedeniyle Ege ve Akdeniz'de daha önce görülmeyen istilacı türlerin görülmeye başladığını vurguladı.

İstilacı türlerin çeşitlilik açısından tehdit olduğunu belirten Ertosluk, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma sadece karaları değil denizleri de etkiliyor, her alan için bir tehdit unsuru. İstilacı türler güney bölgelerden kuzeye doğru yayılım gösteriyor. Özellikle yavru balıkları yedikleri için ortamda kendi türlerinin hakim olmasını sağlayıp, baskın tür oluyorlar. Kızıldeniz'den balon balığı ve aslan balığı türleri, aşırı ısınmadan dolayı Ege ve Akdeniz'de yayıldılar. İstilacı tür olan bu balıklar, bazı mevcut türlerin yok olmasına neden olabiliyor."