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        Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:17
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        Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.

        Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A, M.A, B.A, R.K. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemler tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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