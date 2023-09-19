Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.
Giriş: 19.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:17
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A, M.A, B.A, R.K. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemler tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.