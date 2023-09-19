Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren Eski Elektrik Fabrikası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kadınların taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, merkezde üretime katkı sunan her kadının gelece ışık ve umut olduğunu belirtti.

        Kadınların bir araya gelerek, birbirlerine destek olmalarını hedeflediklerini dile getiren Gürkan, "Tek amacımız Edirneli kadınların o maharetli elleriyle üretime katkı sunması, ürettikçe de mutlu olması. Bunu da burada başardığınızı görüyorum. Sizin için ne yapabiliyorsak, gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        - TÜ'de 21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu düzenlendi

        21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

        TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sempozyumunun açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, sempozyumun yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Arda'nın, kendisinin doktora öğrencisi olduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştirmesi oldukça mutluluk verici. Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılı bir sempozyum olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.

        Makina Teorisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kiper ve Arda'nın da açılışta konuşma yaptığı sempozyumda 13 oturumda, yaklaşık 70 katılımcı, 44 sunum gerçekleştirdi.

        - TÜ öğrencileri "Keramik Workshop" projesine katıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Efes Antik Kenti'nde düzenlenen "Keramik Workshop" Projesi'ne katıldı.

        TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1895 yılından beri sürdürülen Efes kazı çalışmalarının bir parçasını oluşturan “Keramik Workshop” Projesi kapsamında üniversitenin 5 öğrencisi antik kentte bir hafta eğitim aldı.

        Arkeoloji Bölümü mezunu ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Kadriye Güler başkanlığındaki öğrencilere kazılarda seramik buluntuların belgelenmesi, sınıflandırılması ve değerlendirmesine yönelik bilimsel kurslar verildi.

        Eğitimin son gününde öğrenciler teorik bilgilerini tamamlamak üzere Kadriye Güler rehberliğinde Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
        Küresel ısınmayla balıkların göç yollarının değişmesi Türkiye'deki balık av...
        Küresel ısınmayla balıkların göç yollarının değişmesi Türkiye'deki balık av...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Valisi Sezer, Belediye Başkanı Gürkan ve ETSO'yu ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, Belediye Başkanı Gürkan ve ETSO'yu ziyaret etti
        Edirneli gazi Kıbrıs'taki anılarını "en değerli köşesi"nde saklıyor
        Edirneli gazi Kıbrıs'taki anılarını "en değerli köşesi"nde saklıyor