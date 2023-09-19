Edirne'den kısa kısa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren Eski Elektrik Fabrikası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kadınların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, merkezde üretime katkı sunan her kadının gelece ışık ve umut olduğunu belirtti.

Kadınların bir araya gelerek, birbirlerine destek olmalarını hedeflediklerini dile getiren Gürkan, "Tek amacımız Edirneli kadınların o maharetli elleriyle üretime katkı sunması, ürettikçe de mutlu olması. Bunu da burada başardığınızı görüyorum. Sizin için ne yapabiliyorsak, gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

- TÜ'de 21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu düzenlendi

21. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumunun açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, sempozyumun yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Arda'nın, kendisinin doktora öğrencisi olduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştirmesi oldukça mutluluk verici. Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılı bir sempozyum olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.

Makina Teorisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kiper ve Arda'nın da açılışta konuşma yaptığı sempozyumda 13 oturumda, yaklaşık 70 katılımcı, 44 sunum gerçekleştirdi.

- TÜ öğrencileri "Keramik Workshop" projesine katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Efes Antik Kenti'nde düzenlenen "Keramik Workshop" Projesi'ne katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1895 yılından beri sürdürülen Efes kazı çalışmalarının bir parçasını oluşturan “Keramik Workshop” Projesi kapsamında üniversitenin 5 öğrencisi antik kentte bir hafta eğitim aldı.

Arkeoloji Bölümü mezunu ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Kadriye Güler başkanlığındaki öğrencilere kazılarda seramik buluntuların belgelenmesi, sınıflandırılması ve değerlendirmesine yönelik bilimsel kurslar verildi.

Eğitimin son gününde öğrenciler teorik bilgilerini tamamlamak üzere Kadriye Güler rehberliğinde Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.