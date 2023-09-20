Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 994 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 g...
        'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 g...
        Yunanistan´a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan´a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Yunanistan sınırında yakalanan 5 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 179 düzensiz göçmen yakalandı