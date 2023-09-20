Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 20.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:25
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 994 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.