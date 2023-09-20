Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç'te ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sezer, ilçe kaymakamlığına vekalet eden Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü ve Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek'i ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarlarla bir araya gelen Sezer, toplantıda iletilen talep ve ihtiyaçları not aldı, konuların titizlikle takip edileceğini ve neticelendirileceğini belirtti.

Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezini de ziyaret eden Sezer, bakım merkezinde kalan vatandaşlara ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Sezer, bakım merkezi yetkilileri ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Sezer, ilçedeki bir yağ fabrikasını da ziyaret etti.