Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü.
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında dur ikazına uymayarak şehir merkezine giden 5 aracı takibe aldı.
Araçlardan biri içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra polisten kaçarken, Çavuşbey Mahallesi'nde Çakır Ağa Camisi'nin bahçesine düştü. Devrilen panelvanın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, insan kaçakçısı şüphelisi 7 kişi ile 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Panelvan, vinç yardımıyla cami bahçesinden çıkarılarak otoparka götürüldü.
Öte yandan kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik güvenlik güçlerince yapılan denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 240 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.