Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü

        Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, polisten kaçarken cami bahçesine düştü.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında dur ikazına uymayarak şehir merkezine giden 5 aracı takibe aldı.

        Araçlardan biri içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra polisten kaçarken, Çavuşbey Mahallesi'nde Çakır Ağa Camisi'nin bahçesine düştü. Devrilen panelvanın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Polis ekipleri, insan kaçakçısı şüphelisi 7 kişi ile 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Panelvan, vinç yardımıyla cami bahçesinden çıkarılarak otoparka götürüldü.

        Öte yandan kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik güvenlik güçlerince yapılan denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 240 kişi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Ayçiçeğinden beklediği verimi alamayan Trakya çiftçisi hububat ekimi öncesi...
        Ayçiçeğinden beklediği verimi alamayan Trakya çiftçisi hububat ekimi öncesi...
        Mesleğini 61 yıldır sürdüren terzi "Yılın Ahisi" ödülüyle gururlandı
        Mesleğini 61 yıldır sürdüren terzi "Yılın Ahisi" ödülüyle gururlandı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç'te ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç'te ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 g...
        'Dur' ihtarına uyulmayan araçlardan biri cami bahçesine uçtu, diğerinde 9 g...
        Yunanistan´a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan´a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı