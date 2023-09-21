Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Avrupa Filmleri Haftası kapsamında filmler bir sinema salonunda ücretsiz izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Avrupa Filmleri Haftası kapsamında filmler bir sinema salonunda ücretsiz izleyiciyle buluşacak.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Filmleri Haftası yarın başlayacak.

        Hafta kapsamında Erasta AVM Cinemarine salonlarında 16 ülkeden 16 film, sanatseverler ile buluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Sezai Irmak, farklı kültürleri beyaz perde sayesinde buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Film festivallerinin önemine değinen Irmak, "Film festivalleri filmleri, sanatçıyı, sinema emekçilerini ve izleyici kitlelerini buluşturan önemli organizasyonlardır. Festivallerde film seyretmeye gitmek, gündelik yaşamda sinemaya gitmekten farklıdır. Film festivalleri sadece sinema seyircisini bir araya getirmekle kalmaz, film sanatı ile ilgilenenlere de yeni kapılar aralar." ifadelerini kullandı.

        - Saadet Partisi ziyaretleri

        Saadet Partisi İl Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük ve beraberindekiler Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden ve esnafları ziyaret etti.

        Ziyarette vatandaşların isteklerini dinleyen Karakütük "Umurbey Mahallemizde de okul sorunu bulunuyor. Edirne gibi bir çağdaş bir kentte okul eksikliği kabul edilebilir değil maalesef. Mahalleli çocuklarını okula gönderememekten şikayetçi. Mahallede yollar çok dar, ambulans ve itfaiye araçları bazı sokaklara giremiyor. Acil tedbir alınması gerekir" dedi.

        - Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bulgaristan'a bisiklet turu düzenliyor

        Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yarın "Sınırsız dostluk için pedallıyoruz" sloganıyla Bulgaristan’a bisiklet turu düzenleyecek.

        Selimiye Meydanı'ndan başlayacak etkinlikte sporcular Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkarak.

        Bulgaristan'da sporcular Yanbol, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra ve Filibe şehirlerini geçtikten sonra Hasköy'de çadırlı mola vererek.

        Bisikletçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda dönecek.

        Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç başkanlığında, 5 sporcu 5 gün boyunca 500 kilometre pedal çevirecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Top mermisini tüple ısıttı! Hayatını kaybetti
        Top mermisini tüple ısıttı! Hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Saldırı hazırlığındaki Boyun çetesine operasyon!
        Saldırı hazırlığındaki Boyun çetesine operasyon!
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi sona erdi
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi sona erdi
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?

        Benzer Haberler

        Toprak altı damla sulama sistemleri yüksek oranda su tasarrufu sağlıyor
        Toprak altı damla sulama sistemleri yüksek oranda su tasarrufu sağlıyor
        Türk tohumculuk sektörü Balkanlar'daki çalışmalarını artıracak
        Türk tohumculuk sektörü Balkanlar'daki çalışmalarını artıracak
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de jandarmadan öğrencilere "okul servisi" eğitimi
        Edirne'de jandarmadan öğrencilere "okul servisi" eğitimi
        Edirne'de jandarmanın yakaladığı 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de jandarmanın yakaladığı 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı