Edirne'de Avrupa Filmleri Haftası kapsamında filmler bir sinema salonunda ücretsiz izleyiciyle buluşacak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Filmleri Haftası yarın başlayacak.

Hafta kapsamında Erasta AVM Cinemarine salonlarında 16 ülkeden 16 film, sanatseverler ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Sezai Irmak, farklı kültürleri beyaz perde sayesinde buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Film festivallerinin önemine değinen Irmak, "Film festivalleri filmleri, sanatçıyı, sinema emekçilerini ve izleyici kitlelerini buluşturan önemli organizasyonlardır. Festivallerde film seyretmeye gitmek, gündelik yaşamda sinemaya gitmekten farklıdır. Film festivalleri sadece sinema seyircisini bir araya getirmekle kalmaz, film sanatı ile ilgilenenlere de yeni kapılar aralar." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi ziyaretleri

Saadet Partisi İl Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük ve beraberindekiler Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden ve esnafları ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşların isteklerini dinleyen Karakütük "Umurbey Mahallemizde de okul sorunu bulunuyor. Edirne gibi bir çağdaş bir kentte okul eksikliği kabul edilebilir değil maalesef. Mahalleli çocuklarını okula gönderememekten şikayetçi. Mahallede yollar çok dar, ambulans ve itfaiye araçları bazı sokaklara giremiyor. Acil tedbir alınması gerekir" dedi.

- Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bulgaristan'a bisiklet turu düzenliyor

Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yarın "Sınırsız dostluk için pedallıyoruz" sloganıyla Bulgaristan’a bisiklet turu düzenleyecek.

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak etkinlikte sporcular Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkarak.

Bulgaristan'da sporcular Yanbol, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra ve Filibe şehirlerini geçtikten sonra Hasköy'de çadırlı mola vererek.

Bisikletçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda dönecek.

Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç başkanlığında, 5 sporcu 5 gün boyunca 500 kilometre pedal çevirecek.