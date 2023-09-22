Edirne'de "kaçakçılık" denetimlerinde 2 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu Edirne'de, jandarmanın kaçakçılık denetimlerinde iki akaryakıt istasyonunun faaliyetleri geçici olarak duruldu, bir akaryakıt istasyonuna da 2 milyon 30 bin lira ceza kesildi.

Edirne'de, jandarmanın kaçakçılık denetimlerinde iki akaryakıt istasyonunun faaliyetleri geçici olarak duruldu, bir akaryakıt istasyonuna da 2 milyon 30 bin lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarında, "kaçakçılık suçu" işlediği tespit edilen 2 akaryakıt istasyonunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Keşan ilçesindeki denetimlerde ise bir akaryakıt istasyonuna 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu uyarınca 2 milyon 30 bin lira idari para cezası uygulandı.