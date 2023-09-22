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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:48
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bir hafta içerisinde Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Zanlılardan 19'unun FETÖ, ikisinin PKK, ikisinin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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