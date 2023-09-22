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        Edirne'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:01
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        Edirne'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

        Küçünlü köyü kırsalında makilik henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dönümlük makilik alan zarar gördü.

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