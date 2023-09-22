Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine getirildi.

        Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğer 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de "kaçakçılık" denetimlerinde 2 akaryakıt istasyonunun faaliyeti du...
        Edirne'de "kaçakçılık" denetimlerinde 2 akaryakıt istasyonunun faaliyeti du...
        FLAŞ
        FLAŞ
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        FLAŞ
        FLAŞ