Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, parkta incelemede bulunan Arpacı, idarecilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parkta eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Arpacı, öğrencilerle uygulama eğitimlerine katıldı.

- Başkonsolos Ünal'dan Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kurumlar arası iş birliği ve ortaklaşa gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Batı Trakya ve Gümülcine'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitede Batı Trakya'dan gelen çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Gümülcine ve Batı Trakya burada yaşayan soydaşlarımız nedeniyle bizim için oldukça kıymetli. Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerin çoğunluğunu Batı Trakya’dan, Gümülcine’den gelen soydaşlarımız oluşturuyor. Bu zamana kadar buraya yönelik eğitim başta olmak üzere birçok proje ve çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız."