Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'deki kabirleri başında anıldı Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca, şehadetlerinin 29'uncu yılında Edirne Buçuktepe Mezarlığındaki kabirleri başında düzenlenen programlarla anıldı.

Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca, şehadetlerinin 29'uncu yılında Edirne Buçuktepe Mezarlığındaki kabirleri başında düzenlenen programlarla anıldı.

Anma programları kapsamında Tunceli kırsalında şehit olan üsteğmen Yıldırım'ın ve Batman'da şehit olan öğretmen Tunca'nın kabirleri başında dua edildi.

Programlara katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım ve Tunca aileleriyle görüştü.

Yıldırım ve Tunca'yı saygı ve rahmetle andıklarını belirten Sezer, "Bizi burada huzuruna çağıran iki şehidimiz var. Şehitlik yüce bir makam. Üsteğmenimize, öğretmenimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun." dedi.

Anma programlarına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri şehit aileleri ve şehit öğretmen Tunca'nın adının verildiği okulun öğrenci ve öğretmenleri katıldı.