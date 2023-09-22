Edirne'de bir tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yol kenarındaki tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yol kenarındaki tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu Sinanköy yakınlarında bir tarladaki anız yangını, yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 15 dönümlük bahçe ve 10 dönümlük tarla zarar gördü.
Anızı yakan kişinin tespiti için çalışma başlatıldı.