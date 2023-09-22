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        Edirne'den kısa kısa

        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün babası Yaşar Yörük (80) son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:55
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        Edirne'den kısa kısa
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        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün babası Yaşar Yörük (80) son yolculuğuna uğurlandı.

        Eskişehir'deki bir hastanede tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yörük için Edirne'deki Eski Cami'de tören düzenlendi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yörük'ün cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri ve siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

        - İşçimen ve Arda'dan ziyaretler

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve TÜ İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İşçimen ve Arda, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

        Ünsal, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        İşçimen ve Arda, İpsala İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan'ı da ziyaret etti.

        Ziyaretlerde kurumların işbirliği ve ortak proje sayılarını artırmaya yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

        - İşçimen, üniversite personelini dinledi

        Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, TÜ İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İşçimen okulun toplantı salonunda idari ve akademik personelle bir araya geldi.

        Çalışanların istek ve problemlerini dinleyen İşçimen, okul ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

        Yüsekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

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