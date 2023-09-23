Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan sınırında yakalanan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi.

        Güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları H.Y, E.Ö, A.A. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de bir tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndür...
        Edirne'de bir tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndür...
        Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'deki kabirleri başı...
        Şehit Üsteğmen Yıldırım ve şehit öğretmen Tunca, Edirne'deki kabirleri başı...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası