Keşan ilçesinde lokma dağıtıldı.

Keşan İyilik Sağlık Eğitim ve Vakfı'ndan (KİSEV) yapılan açıklamada, hayırseverlerin vakıf aracılığı ile yaptıkları hayırların hem öğrencilere burs imkanı sağlandığı hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edildiği belirtildi.

KİSEV tarafından oluşturulan "2 Hayır Bir Arada" lokma paketi ve hayır çeşmelerinden elde edilen gelir ile öğrencilerin eğitim hayatlarına destek sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşme ve hayırseverler tarafından döktürülen lokmalardan elde edilen gelir hayırseverlerin desteği ile Keşanlı üniversite öğrencisine eğitim bursu veriliyor. Yüzlerce öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlanıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda anlaşmalı lokmacılar ile irtibata geçilerek hayrın yapılması sağlanıyor. Yapılan bu sistem ile hem hayır yapılıyor hem de öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunuluyor."