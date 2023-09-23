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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de ev eşyaları ve elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:44
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de ev eşyaları ve elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.

        Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan E.A. evine geldiğinde bazı ev eşyaları ile elektrik kablolarının yerinde olmadığını gördü.

        E.A. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu

        - Uyuşturucu operasyonu

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimde şüphelinin üzerinde arama yaptı.

        Üzerinde 0,21 gram uyuşturucu bulunan Z.C. gözaltına alındı.

        - Evindeki ziynet eşyası ve parası çalındı

        Uzunköprü ilçesinde evindeki ziynet eşyası ve parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Kavak Mahallesi'nde yaşayan M.G. evine geldiğinde 2 bin lira, 1 bilezik, 5 gram altın, altın zincir ve 1 çeyrek altının yerinde olmadığını gördü.

        M.G. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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