Edirne'de asayiş
Edirne'de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Denetimler kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.A'yı Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Motosiklet denetimi
Keşan'da polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Denetimler 22 motosiklet ve sürücüsü incelenedi.
Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan 18 sürücüye 36 bin 432 lira para cezası kesildi, bir motosiklet trafikten men edildi.