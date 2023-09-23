Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türkiye'nin "en hızlı" posta güvercini 505 kilometreyi 9 saatte uçtu

        Edirne'de posta güvercinleri "Golden Cup Final Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin "en hızlı" posta güvercini 505 kilometreyi 9 saatte uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de posta güvercinleri "Golden Cup Final Yarışması" düzenlendi.

        Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, Romanya, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan 429 güvercin katıldı.

        Kuşlarının gelmesini bekleyen katılımcılar zaman zaman "güvercin uçuverdi" türküsüyle de oynayarak vakit geçirdi.

        Bolu'nun Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 505 kilometrelik yol kattetti.

        Final yarışmasında İstanbul'dan katılan Tayfun Çağlanyandere'nin posta güvercini 505 kilometrelik mesafeyi 9 saatte uçarak birinci oldu.

        Birinciye altın kemer ve 300 bin lira ödül verilirken, dereceye giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü takdim edildi.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman organizasyona katılanları tebrik etti.

        Organizasyonu düzenleyen Cesur Pakarda, uluslararası etkinliği her yıl düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de, Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı 
        Edirne'de, Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı 
        Keşan ilçesinde lokma dağıtıldı
        Keşan ilçesinde lokma dağıtıldı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı
        Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı