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        Edirne'de evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:24
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        Edirne'de evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Süloğlu ilçesinde İ.K'nın adresinde arama yaptı.

        Evinde 1 kilo 194 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılıkta ifade veren zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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