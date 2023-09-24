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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:42
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.O, evinin yakınına bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        M.O, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.G'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Fatih Mahallesi'nde yaşayan P.E, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        P.E, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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