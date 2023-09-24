Edirne'ye içme suyu sağlayan barajın su seviyesi günden güne eksiliyor

Edirne'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın seviyesi, kuraklığa bağlı olarak dip seviyeye doğru ilerliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, barajın su seviyesi yüzde 16 olarak ölçüldü. Mart ayında yüzde 36, ağustos ayında yüzde 20 olan barajın su seviyesi aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle bu ay daha da düştü.

Barajdaki su seviyesinin gün geçtikçe düşmesi nedeniyle Edirne Belediyesi kent sakinlerine mesaj atarak suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin içme suyunun yaklaşık yüzde 70'inin Kayalıköy Barajı'ndan karşıladığını söyledi.

Yedek rezerv olarak Süloğlu Barajı ve Paşaçayırı mevkisinde 18 kuyu bulunduğunu belirten Gürkan, "Tabii bu şu demek değil, rezervlerimiz var ama bu suyu bolca kullanmak, israf etmek anlamına gelmiyor." dedi.

Kayalıköy Barajı'nın kentin en büyük su rezervi olduğu bilgisini paylaşan Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 150 milyon metreküp rezervi vardı Kayalıköy'ün ama gerek tarımsal sulamada kullanılması gerek bizim içme suyunda kullanmamız, bu yıl havaların da çok aşırı sıcak gitmesi nedeniyle buharlaşmadan dolayı bir azalma oldu.

Zaten 3 milyon metreküpe düştüğünde biz oradan artık su almayı bırakıyoruz çünkü suyun içindeki mangan oranı yükseliyor. Suyun rengi değişiyor ama içeriğinde, kalitesinde bir değişiklik olmuyor."

Vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet ettiklerini dile getiren Gürkan, Edirne'ye günde 50 bin ton su verdiklerini bir o kadar da atık su alarak geri toplayarak arıttıklarını anlattı.

Gürkan, temiz içme suyu kaynaklarının korunması gerektiğini dile getirdi.

Yağışların olmaması durumunda sıkıntıların kapıda olduğunu vurgulayan Gürkan, "2 ay sonra yağışlar başlamazsa bir sonraki sezonda ciddi anlamda sıkıntılar yaşarız. Su kesintilerine gitmek zorunda kalırız. Planlı su kesintileri yapmak zorunda kalırız. Gereksiz su kullanımından, suyu kontrolsüz kullanmaktan acilen tüm vatandaşlarımızı vazgeçmeye çağırıyoruz."

- Çeşmeler için tasarruf aparatı dağıtılacak

Çeşmeler için tasarruf aparatı dağıtacaklarını söyleyen Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak geçen yıl 5 bin tane tasarruf aparatı dağıtmıştık. Şu anda temini yapılıyor bunu vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Su hayat demek o yüzden hayatımıza sahip çıkalım." diye konuştu

Kayalıköy Barajı'nın aynı zamanda tarımsal amaçlı sulama için de kullanıldığını anlatan Gürkan, kontrolsüz kullanmanın önüne geçmek için kapalı sistem sulama yapılması gerektiğini ifade etti.