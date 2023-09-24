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        TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Söylemez'in adı evinin olduğu sokakta yaşatılacak

        Trafik kazasında yaşamını yitiren TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı, evinin bulunduğu sokağa verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:05
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        TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Söylemez'in adı evinin olduğu sokakta yaşatılacak
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        Trafik kazasında yaşamını yitiren TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı, evinin bulunduğu sokağa verilecek.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söylemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve basın camiasına başsağlığı diledi.

        Ekim ayındaki Belediye Meclisi toplantısında, Söylemez'in adının sokağa verilmesi için önerge sunacağını belirten Gürkan, "Sevgili Berk'in isminin yaşatılmasını sağlayacağız. Belediye Meclisimizden bu karar oy birliğiyle geçecektir. Mekanı cennet olsun sevgili Berk'in." dedi.

        Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

        Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Söylemez'in cenazesi, 14 Eylül'de, Edirne Yenişehir Mezarlığında toprağa verilmişti.

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