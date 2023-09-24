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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye araç parkına yeni bir araç kazandırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:45
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        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye araç parkına yeni bir araç kazandırıldığını bildirdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç parkını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

        Belediyedeki araç sayısının 150'ye yükseldiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Dönemimizde 62'inci hibe aracı ilçemize kazandırdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibeleri ile hayatını kaybeden hemşerilerimizin cenazesine katılan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere filomuza 17+1 servis aracı kazandırdık.

        Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba'ya ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’'a teşekkür ederiz. Bu şehre her zaman en iyi hizmeti verebilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

        - Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'ın köy ziyaretleri

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca, Karayusuf ve Olacak köylerindeki tarımsal alanlarda incelemede bulundu.

        Üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, köylerdeki tarımsal faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Bayazıt, "Alternatif Yem Bitkisi Silajlık Sorgum Projesi" kapsamında ekim yapılan alanları da gezdi.

        Ekimi yapılan sorgum tohumlarının gelişiminin iyi olduğunu belirten Bayazıt, üreticilerin projeden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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