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        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artırıldı

        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:02
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        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artırıldı
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        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artırıldı.

        Kentte pek çok bölgede oluşturulan denetim noktalarında taksiler, minibüsler, otobüsler ve şüpheli araçlar tek tek inceleniyor.

        Özel harekat polisleriyle jandarma komandoların katıldığı denetimlerde havadan da kontroller yapılıyor.

        Jandarmaya ait helikopter ve cayrokopterlerle düzensiz göçmen hareketinin olduğu noktalar tespit edilerek birliklerin bölgeye hızlıca ulaşması sağlanıyor.

        Hem polis hem de jandarma, teknik takip ve istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalar kapsamında bir ayda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 169 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerden 87'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kolluk kuvvetlerinin 24 saatteki denetimlerinde de Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan, Fas, Libya ve İran uyruklu 178 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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