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        CHP Edirne İl Kongresi yapıldı

        CHP Edirne 38. İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden Samet Kahraman seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:03
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        CHP Edirne İl Kongresi yapıldı
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        CHP Edirne 38. İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden Samet Kahraman seçildi.

        Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un divan başkanlığını yaptığı kongrede, mali rapor ve faaliyet raporu okundu.

        İl Başkanı Kahraman, kongrede yaptığı konuşmada, partiye uzun yıllardır hizmet ettiğini söyledi. Kimseye biat etmediğini dile getiren Kahraman, "Tırnaklarımla kazıya kazıya il başkanlığı görevine geldim. Hiç kimseye emeğimi çaldırmam." dedi.

        Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ise belediye başkanlarının parti politikalarını sahada birebir yansıtan, anlatan ve halkla doğrudan temasta bulunan temsilciler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Edirne siyasetinden mafyayı temizleyeceğiz. Üzgünüz ama içinde bulunduğunuz zırh artık aldığımız darbeleri gizleyemiyor. Sizi dev gibi gösteren aynalar artık paramparça. Değişimciler üzülecek ama Edirne'de değişecek tek şey, Edirne'nin kendisine sunulmuş bir emanet olduğunu unutanlar olacaktır. Çünkü halka rağmen siyaset olmaz, onu da 2024 yılında görüşeceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde çalıştık, daha çok çalışacağız. Yaptık daha çok yapacağız, başardık yine başaracağız."

        -"CHP'liliğe yakışmayan işler yapanları değiştireceğiz"

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da belediye başkanlarının "seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Edirne'de bazı CHP'lilerin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde başka partiler adına çalıştığını iddia eden Gürkan, "Sosyal medyada 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' kampanyası yaptılar. Bunları ne yapacağız, yok mu sayacağız." eleştirisinde bulundu.

        Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Edirne'de birçok şeyin değişeceğini ifade eden Gürkan, "Kendi gözündeki merteği görmeyen el alemin gözündeki çöpü görürmüş. Evet 2024'te çok şeyi değiştireceğiz bu ilde. Ben de değişebilirim, herkes de değişebilir, her şey de değişebilir. Yönettikleri yerleri aile çiftliği haline getirenleri değiştireceğiz. Baba oğul, eş, kardeşi dolduranları değiştireceğiz. Arkadan iş çevirenleri değiştireceğiz. CHP'liliğe yakışmayan işler yapanları değiştireceğiz." diye konuştu.

        Kongrede, CHP Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, eski CHP milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Şadan Şimşek ve eski CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da konuşma yaptı.

        Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut başkan Samet Kahraman yeniden başkanlığa seçildi.

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