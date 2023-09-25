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        Edirne'de okul çevrelerindeki saldırgan sahipsiz köpekler toplanıyor

        Edirne'de okul çevrelerine yakın alanlardaki saldırgan sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:36
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        Edirne'de okul çevrelerindeki saldırgan sahipsiz köpekler toplanıyor
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        Edirne'de okul çevrelerine yakın alanlardaki saldırgan sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından okulların yakın çevresinde terk edilmiş olarak bulunan saldırgan köpekler tespit edildi.

        Edirne Belediyesi ekipleriyle veteriner hekim kontrolünde yakalanan sahipsiz köpekler, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılarak kontrol altında tutulması için Edirne Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

        Daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

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