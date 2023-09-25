Edirne'de asayiş
Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Muradiye Mahallesi'nde yaşayan M.D, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
M.D, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.A'yı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Evden hırsızlık
Uzunköprü'de evinden parası çalınan kişi polise başvurdu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan F.O, evinden bir miktar paranın çalındığını fark etti.
F.O, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- İş yerinden hırsızlık
Keşan'da iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Büyük Cami Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden Y.N.D, bazı malzemelerin çalındığını tespit etti.
İş yeri sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.