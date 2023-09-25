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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:33
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Muradiye Mahallesi'nde yaşayan M.D, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        M.D, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.A'yı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Uzunköprü'de evinden parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan F.O, evinden bir miktar paranın çalındığını fark etti.

        F.O, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - İş yerinden hırsızlık

        Keşan'da iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Büyük Cami Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden Y.N.D, bazı malzemelerin çalındığını tespit etti.

        İş yeri sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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