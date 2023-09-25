Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Canlı Hayvan Pazarı'nın geçici süreyle kapatıldığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, pazarın salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir amaçlı kapatıldığını belirtti.

- Belediye Başkanı Ormankıran'a ziyaret

Süloğluspor Kulübü Başkanı Göksel Tokmak ve yönetim kurulu üyeleri, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette yeni sezon öncesi yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, spora olan desteklerinin artarak süreceğini belirtti.

Spor alanında önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Ormankıran, "Süloğlu Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonrada kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma programı düzenleyeceklerini bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, programında 1 Ekim Pazar günü 14.30'da başlayacağını belirtti.

Edirnelileri programa davet eden İriş, şunları kaydetti:

"52 bin şehidimizin yer aldığı Asker Hastanesi Şehitliği başta Edirne'miz ve Türkiye'miz için çok önemli bir yere sahiptir,. II. Abdülhamid tarafından yaptırılan Osmanlı döneminde hastane olarak kullanılan bu mekan, Anadolu'dan Balkanlara tüm Mehmetçiğimizin tedavisi için önem arz etmekteydi. Asker Hastanesi Şehitliği Türkiye'mizin ikinci en büyük şehitliği olma özelliğine sahiptir. Bilinirliği oldukça az olan bu mekanın tüm milletimiz tarafından tanınması ziyaret edilmesi ve anlatılması gerekmektedir."