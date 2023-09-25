Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde arama gerçekleştirdi.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ç, A.T, O.Y, A.A, S.K, A.B. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.