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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:06
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Edirne merkez ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde arama gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Ç, A.T, O.Y, A.A, S.K, A.B. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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