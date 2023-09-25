İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akalın mesajında, itfaiyecilerin sadece yangınlarla mücadele etmediğini, deprem, sel ve fırtınalarda da canla başla çalışarak hayatları kurtardığını belirtti.

İtfaiyecilere minnettar olduğunu ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Onların her bir çalışması, toplumumuz için ne kadar değerli olduklarını gösteriyor. Yangınların ortasında, deprem enkazlarında, sel sularında, onlar her zaman orada. Bu özverili çalışmaları, birçok insanın hayatını kurtardı ve birçok ailenin yüzünü güldürdü. Bu özel haftada, tüm itfaiyecilere içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Gösterdikleri cesaret, fedakarlık ve özveri için onlara sonsuz saygı duyuyoruz. Onların varlığı, toplumumuz için büyük bir güvence ve huzur kaynağıdır. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Sizler, ülkemizin gerçek kahramanlarısınız. Bu hafta ve her hafta, sizin kahramanlıklarınızı kutlamak için kelimeler yetersiz kalıyor. Sonsuz teşekkürler."

- Gürkan, itfaiye personelini ağırladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye personelini tarihi Edirne Belediye Binası’nda ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, belediyede ağırladığı İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel ve personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, itfaiyecilerin büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden vatandaşların ve diğer canlıların yardımına koştuğunu belirtti.

Son zamanlarda yaşanan deprem, sel ve orman yangını gibi felaketlerde itfaiye teşkilatının üzerine düşen görevi yerine getirerek halkın canını ve malını korumak için üstün bir gayret gösterdiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Emekleri için tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Edirne İtfaiye Müdürlüğü’müz de modern ekipmanları ve eğitimli personeli ile Edirne’nin güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır.

Bu hafta onların haftası. Hepsine minnettarız. Can ve mal güvenliğimiz için 7 gün 24 saat özveriyle görev yapan cesur ve kahraman itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası’nı kutluyor, başta belediyemizin personeli olmak üzere tüm itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu kutsal görevi yerine getirirken hayatını kaybeden itfaiyecilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

​​​​​​​