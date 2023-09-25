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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Kültürve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:00
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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        Kültürve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek.

        "Yine Neşe-i Muhabbet" isimli konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirilecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 27 Eylül Çarşamba 20.00'de gerçekleştirilecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi olarak satın alınabilecek.

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