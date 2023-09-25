Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Kültürve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek.
Giriş: 25.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:00
Kültürve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri düzenleyecek.
"Yine Neşe-i Muhabbet" isimli konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirilecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 27 Eylül Çarşamba 20.00'de gerçekleştirilecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi olarak satın alınabilecek.