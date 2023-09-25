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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, asayiş denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:11
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, asayiş denetimine katıldı.

        Sevgili, polis ve jandarma ekiplerinin asayiş denetimlerini sürdürdüğü kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Polis ve jandarma ekiplerine görevlerinde kolaylıklar dileyen Sevgili, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Sevgili'ye İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı da eşlik etti.

        - TÜ heyeti İpsala'da ziyaretlerde bulundu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda ve Yüksekokul Sekreteri Aykut Ay, Kırkpınar Pirinç, İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Özel Yeni Hayat Bakım Merkezi’ne ziyarette bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arda, faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı firma yetkilileri Mehmet Kerman, Deniz Akalın ve Şerife Özkaynak’a teşekkür etti.

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