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        Edirne'de "süper meyve" aronyanın hasadına başlandı

        Edirne'de, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronya hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:27
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        Edirne'de "süper meyve" aronyanın hasadına başlandı
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        Edirne'de, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronya hasadına başlandı.

        Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan aronyanın kentte ekim alanları genişliyor. Olgunlaşma sürecini tamamlayan meyveler tarım işçileri tarafından toplanarak kasalara dolduruyor.

        Üretici Enver Kırımlı, AA muhabirine aronya hasadı heyecanı yaşadıklarını söyledi.

        Aronyanın Edirne için yeni bir meyve olduğunu belirten Kırımlı, 2 yıl önce dikimini yaptıkları fidelerin meyve vermeye başladığını ifade etti.

        Bu üründe verimin ve kalitenin yüksek olduğunu dile getiren Kırımlı, "Ürünün ihracat değerinin yüksek olduğu tespit edildi ve ihracat yapan bir firma için ürünleri topluyoruz. Rekolte ve kalitenin yüksek olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

        Kırımlı, tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanlarının genişlemesinin tarımsal üretimdeki çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

        Aronyanın sağlık açısından faydalı olduğunu anlatan Kırımlı, şunları kaydetti:

        "51 dönüm araziye 14 bin fide dikimi yaptık. Şu an fide başına ortalama 1,5 kilogram ürün bekliyoruz. İlk üretim yılı için kıymetli bir değer. İlerleyen yıllarda verimin fide başına 4-5 kilogramlara kadar çıkacağını umuyoruz. Verimli olmasının yanında kalite de çok önemli. Burada Edirne'nin toprak ve iklim yapısının etkili olduğunu düşünüyorum. Aronyanın tıbbi aromatik değeri çok yüksek, hatta bu değerin henüz tam anlaşılamadığını düşünüyorum."

        Kırımlı, bu ürünün "süper meyve" olarak anıldığını anlatarak, "Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var. Önümüzdeki dönemlerde üniversite ve tarım kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirip fonksiyonel gıdalar üretmeyi ve halk sağlığına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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