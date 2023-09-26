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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:30
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Rızaefendi Mahallesi'ndeki Halk Kütüphanesi bahçesine motosikletini park eden C.G, bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark etti.

        C.G, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da evinin bahçesinden telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan S.H, bahçede bulunan telefonunun çalındığını fark etti.

        S.H, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

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