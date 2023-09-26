Edirne'de Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de jandarma, yol kontrolünde Bulgaristan vatandaşlarının bulunduğu otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Edirne'de jandarma, yol kontrolünde Bulgaristan vatandaşlarının bulunduğu otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kapıkule Sınır Kapısı yolunda Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin yol kontrolünde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu.
Yurt dışına çıkmak üzere sınır kapısı yönüne seyreden araçtakilerin şüpheli hareketleri üzerine otomobil narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla arandı.
Aramada el çantası ve bagajda 6 pakette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bulgaristan vatandaşı T.M. (50), S.M. (42) ve S.M. (37) gözaltına alındı.