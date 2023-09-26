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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan eski belediye başkanlarından Metin Çırpan, vefatının dördüncü yıldönümünde kabir başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:46
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        Keşan eski belediye başkanlarından Metin Çırpan, vefatının dördüncü yıldönümünde kabir başında anıldı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlıkta düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, belediye meclis üyeleri ve Çırpan'ın ailesi katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Çırpan'ı saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

        Çırpan'ın belediyede yaptığı çalışmalarla her zaman rol model olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kadıköy içme suyunun Keşan’ımıza ulaşması, Keşan tarihinde ilk defa araç alma komisyonunun kurulması, birçok yolun asfalta kavuşturulması ve daha sayamadığımız birçok hizmeti azim ve kararlılık ile hayata geçirdi. Yaşamının son anlarına kadar da Keşan için çalıştığının en önemli tanıklarından biri olmaktan da onur duyuyorum. Ben bu düşüncelerle değerli büyüğümüzü kıymetli çalışmaları ile yad etmek istedim. Keşan'a hizmet etmekten hiçbir zaman kaçınmamış merhum Çırpan'ı vefatının yıldönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

        - Keşan'da yapımı tamamlanan semt sahası hizmete açıldı

        Keşan Belediyesi tarafından Paşayiğit Mahallesi'ne yapılan semt sahası hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, spora olan desteklerin sürdüğünü belirtti.

        Tesisin kurulmasına destek veren kurumlara teşekkür eden Helvacıoğlu, "Paşayiğit Mahallemiz bu tesisin önemini biliyor. Öğrencilerimiz de tesisten faydalanacak. Tesisimiz mahallemize hayırlı olsun. Paşayiğit Mahallemize bu güzel tesisi kazandırdık ve gençlerimiz, çocuklarımız spor yapma imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

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