Edirne'de jandarma ekiplerinden anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından Çocuk Trafik Eğitim parkında, okul öncesi öğrenim gören öğrencilere temel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.