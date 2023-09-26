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        CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, il kongresini değerlendirdi

        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne 38. İl Kongresi'ni değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:09
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        CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, il kongresini değerlendirdi
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        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne 38. İl Kongresi'ni değerlendirdi.

        Kahraman, il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Edirne ve ilçelerinde kongre sürecini tamamladıklarını söyledi.

        Kongrelerin ardından parti içinde yarışın bittiğini belirten Kahraman, "Bundan sonraki süreçte Edirne'nin dört bir tarafında, tüm ilçelerde topyekun çalışacağız ve icraat yapacağız." dedi.

        Kahraman, yerel seçimlerde tüm ilçeleri kazanmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

        Edirne'de de ciddi eksikliklerin olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini savunan Kahraman, "Birçok eksik var ama bunların yerine kendi yarışımızı konuşuyoruz. Biz bunları kenara bıraktık." diye konuştu.

        Edirne'de belediyenin asfaltlama çalışması yaptığı harcamaların üzerinde olan birçok sıkıntılı yerin olduğunu iddia eden Kahraman, şunları kaydetti:

        "Arşimet burgu tribünü çöktü. 'Burada ne kadar ciddi anlamda zararımız var?' diye sorduk 'ne kadar yararlı' diye sorduk ama maalesef cevap alamadık. Şimdi gözlerimizi oraya diktik ama sadece onun 200 metre üzerinde betondan fore kazıklar yapılmıştı ve hemen hemen 1,5 yıl önce yapıldı bunlar. Bu kaça mal oldu mesela. Edirne'de belki altyapıya harcanacak para oraya gömüldü. Sadece 1,5 yıl sonra oradaki fore kazıklar yıkıldı. Burada ne kadar kamu zararı var? Biz bunu soruyoruz. Şimdi yine yanlışın üzerine yanlış yapılıyor. Yine Meriç Nehri'ne betonları dikiyorlar, ona başladılar. Burada geçen sene yaptığımızı şimdi yıktık ne kadar kamu zararı ettik Edirne halkının bilgisi yok."

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