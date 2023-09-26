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        Tekirdağ'da bitkin halde bulunan Fransız kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:19
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        Tekirdağ'da bitkin halde bulunan Fransız kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

        Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 61 yaşındaki Marie Laure Beaute'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

        Omurga ve kaburga kemiği kırıklarına bağlı ameliyatı geçiren Fransız kadının solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor.

        Güvenlik güçlerinin Beaute'nin Fransa'daki kızına ulaşmaya çalıştığı, çantasından da trekking rota haritası çıktığı öğrenildi.

        - Avcılar bulmuştu

        İlçe merkezine 20 kilometre uzakta Yenice Mahallesi'ndeki taş ocaklarının olduğu maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etmiş, sese yönelen avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaşmıştı.

        Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, kadını ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı.

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