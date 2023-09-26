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        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca kandil simidi dağıtıldı

        AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:38
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca kandil simidi dağıtıldı
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Saraçlar Caddesi'nde kurulan standı ziyaret ederek, vatandaşların kandilini kutladı. Dağıtıma katılan İba, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kandil simidinin yanında vatandaşlara kek ve lokum da ikram edildi.

        İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili'nin son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum gününde idrak edildiğini söyledi.

        Saraçlar Caddesi'nde gün boyunca vatandaşların kandilini kutladıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

        "Bir kandile daha ulaşmanın şükrü içinde inşallah Rabbim herkesi sevdikleriyle nice kandillere ulaştırsın. Buradan tüm hemşerilerimizin Mevlit Kandili'ni kutluyoruz. Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin, herkesin gönlündekini versin."

        İba, akşam da AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin camilerde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.

        Kandil simidi dağıtımına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu da katıldı.

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