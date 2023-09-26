Mevlit Kandili mesajları

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Kandil günlerinin kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli günlerden olduğunu belirten İba, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulunan İba, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlit Kandil'ine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber efendimiz yaşayışıyla etrafındaki insanlara örnek olmuş, güzel ahlakın, insani değerlerin ve toplum refahının yeniden inşa edilebileceğini göstermiştir. Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlit Kandili dolayısıyla, bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum."

- Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne Başkanı Sinan Tekin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında Mevlit Kandili'ni birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunun yaşandığını belirtti.

İslam aleminin kandilini tebrik eden Tekin, "Cenab-ı hakkın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşu için dua edelim. Güçlünün değil haklının hâkim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu temenni ile milletimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlit Kandilini kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.