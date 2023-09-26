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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:17
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        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla stant açtı.

        İtfaiye ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı ve yangında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

        İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen olayların fotoğrafları da kurulan stantta yer aldı.

        Edirne Belediyesi İtfaiye Amiri Fatih Yavaş, AA muhabirine teşkilatın 309 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

        Edirne İtfaiye Müdürlüğü olarak birçok olayda aktif görev aldıklarını söyleyen Yavaş, "İtfaiye Haftası kapsamında gittiğimiz olaylara ait, yangın, trafik kazaları, su baskınları, depremlerde yaptığımız çalışmaların fotoğraflarını sergiliyoruz. İtfaiyecilik gönülden yapılacak bir meslek. Bazı fedakarlıklar gerektiren bir meslek." dedi.

        -Edirne'de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

        Edirne Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kandil dolayısıyla vatandaşlara Saraçlar Caddesi, cami ve çeşitli noktalarda 20 bin kandil simidi ikramında bulunuldu.

        Saraçlar Caddesi'ndeki dağıtıma katılan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, vatandaşların kandilini kutladı.

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