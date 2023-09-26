Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla lokma ve helva dağıtıldı Tunca Nehri kenarındaki Sultan 2. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla lokma ve irmik helvası ziyaretçilere ikram edildi.

Tunca Nehri kenarındaki Sultan 2. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla lokma ve irmik helvası ziyaretçilere ikram edildi.

Osmanlı döneminde "Aşçı Yahya Baba" olarak bilinen ve bereketlendirdiği yemeklerinin kalanıyla Tunca Nehri'ndeki balıkları besleyen aşçının geleneği, Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde sürdürülüyor.

Bu çerçevede müzede Mevlit Kandili dolayısıyla hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen malzemelerle "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen lokma ve helvalar ziyaretçilerine dağıtıldı.

Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine Osmanlı imaret geleneğinin müzede yaşatıldığını söyledi.

Edirnelilerin katkılarıyla hazırlanan ikramların ziyaretçilere dağıtıldığını dile getiren Pehlivancık, şunları kaydetti:

"Kandiller dinimizin saygıdeğer güzellikleri, ecdadımız bugünleri özel şekilde kutlayıp bugünlere kadar getirmiş. Bugün de peygamber efendimizin doğum günü vesilesiyle lokma ve helva döktürdük. Buradan hasıl olan sevabı peygamber efendimizin ruhuna göndermek istiyoruz."