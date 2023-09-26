Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda deplasmanda Edirnespor'u yenen Çorluspor 1947 bir üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda deplasmanda Edirnespor'u yenen Çorluspor 1947 bir üst tura çıktı.
25 Kasım Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Çorluspor 1947, Burak Toker'in 27. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi Edirnespor, Abdülsamet Kırım'ın 83. dakikadaki golü ile eşitliği sağladı.
Tekirdağ temsilcisi, Necati Önal'ın 86. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak 2. eleme turuna yükseldi.