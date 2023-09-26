Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda deplasmanda Edirnespor'u yenen Çorluspor 1947 bir üst tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda deplasmanda Edirnespor'u yenen Çorluspor 1947 bir üst tura çıktı.

        25 Kasım Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Çorluspor 1947, Burak Toker'in 27. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

        Ev sahibi Edirnespor, Abdülsamet Kırım'ın 83. dakikadaki golü ile eşitliği sağladı.

        Tekirdağ temsilcisi, Necati Önal'ın 86. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak 2. eleme turuna yükseldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla lokma ve helva dağıtıldı
        Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla lokma ve helva dağıtıldı
        Edirneli öğrenciler Türkiye´yi, İtalya´daki dil olimpiyatlarında temsil ede...
        Edirneli öğrenciler Türkiye´yi, İtalya´daki dil olimpiyatlarında temsil ede...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Mevlit Kandili mesajları
        Mevlit Kandili mesajları
        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca kandil simidi dağıtıldı
        AK Parti Edirne İl Başkanlığınca kandil simidi dağıtıldı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası