Edirne'de Wellbased Projesi kapsamında 39 evde ısınma sistemi kuracak

Edirne Belediyesi, Enerji Yoksulluğuyla Mücadelede Kanıta Dayalı Kentsel Politikalar ile Sağlık, Refah ve Eşitliğin İyileştirilmesi Projesi (Wellbased) kapsamında 39 evde ısınma sistemi kuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu’na bağlı HORIZON 2020 Programı çağrısında hibeye hak Edirne Belediyesi, Wellbased Projesi kapsamında kentteki 39 eve yüzde 100 yerli kalorifer sobası ve tesisatı döşeyecek. Sobalarda odun, kömür ve briket kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şubat 2021'de başladıkları proje kapsamında enerjinin insan sağlığındaki etkilerini gözlemleyebilmek için merkez ilçede ikamet eden ve gelir durumu iyi olmayan gönüllü vatandaşların projeye katılımı için taleplerini aldıklarını belirtti.

Noter huzurunda yapılan çekilişle müdahale ve kontrol gruplarını belirlediklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

" Seçilen evlerde ısınma ve rutubet gibi termal konfor şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirerek buralarda yaşayan insanların sağlığında meydana gelebilecek etkileri gözlemleyerek kayıt altına alacağız. Kontrol grubunda olan evlerde herhangi bir müdahale yapılmayacak olup, sadece proje tarafından şart koşulan sağlık ve termal konfor bilgileri kayıt edilecek. Ev sahiplerinden ise herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Amacımız elimizin erdiği, gücümüzün yettiğince vatandaşlarımıza destek olmak. Gönlümüz istiyor ki ihtiyacı olan tüm vatandaşların evlerinde kış gelmeden iyileştirmeler yapalım, ısınmalarına yardımcı olalım. Ancak imkanlarımız kısıtlı. Proje kapsamında şimdilik 39 evde ısınma sistemi yerleştirilmesi çalışmasını yapabileceğiz. Ama bu grup içerisinde yer alamayan vatandaşlarımız da üzülmesin, şimdi olmazsa da ileride bu projeyi devam ettirmek istiyoruz."